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Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile

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Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile

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Dennis Müller
23.04.2026 | 15:25 Uhr

Nachdem in Pokémon TCG Pocket seit Wochen gähnende Langweile herrscht und die meisten von euch sicher schon lange das aktuelle Set komplettiert haben dürften, wurden jetzt einige der neuen Karten enthüllt. 

So erscheint das Set Pulsierende Aura am kommenden Dienstag, den 28. April und packt Lucario aufs Booster-Cover. Wie viele Karten enthalten sind, ist aktuell noch recht schwer vorauszusagen, da noch nicht bekannt ist, ob wir es hier mit einem kleinen Set (rund 70 Karten) oder einem mittelgroßen Set mit rund 150 Karten zu tun bekommen. 

Seid ihr aktuell noch fleißig am Sammeln und Kämpfen oder hat euch das TCG schon längst verlassen?
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