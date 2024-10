Neues PS5-Spiel enthüllt Release-Date und entführt euch in eine Unreal Engine 5-Open World

Towers of Aghasba ist ein neues Koop-Spiel für PS5 und PC.

In dem Open World-Titel müsst ihr eine zerstörte Welt wieder neu errichten. Dafür baut ihr eine eigene Stadt auf, nutzt Ressourcen aus der Welt und kämpft gegen Monster in dem verrotteten Teil der Erde. Dadurch wird das Spiel ein Mix aus Breath of the Wild, Animal Crossing und Souls.

Towers of Aghasba erscheint wie der Trailer enthüllt am 19. November in den Early Access.