Neues Spiel lässt euch im Koop Quilts nähen und Katzen streicheln

Quilts and Cats of Calico ist ein gemütliches Gesellschaftsspiel, in dem ihr bunte Quilts nähen und damit verschiedene, süße Katzen anlocken könnt.

Das Spiel basiert auf dem Brettspiel Calico und ist für 1 bis 4 Personen gemacht. Ihr kombiniert verschiedene Stoffstücke miteinander und müsst dabei sowohl auf die Farben als auch die Muster achten. Niedliche, anpassbare Katzen schnurren dabei um euch herum und machen es sich auf eurem Quilt gemütlich.

Quilts and Cats of Calico ist am 5. März auf dem PC erschienen, eine Nintendo Switch-Version ist ebenfalls geplant.