Neues Spiel mixt Sims und Stardew Valley mit GTA: Lebt ein ruhiges Leben oder werdet Verbrecher

Das Indie-Spiel To Pixelia hat ein ambitioniertes Ziel. In der Lebenssimulation erstellt ihr euch Charaktere und werdet danach in eine Open World-Sandbox geworfen, in der ihr fortan tun und lassen könnt, was ihr wollt. Ihr sucht euch also einen Job von Musiker bis Präsident, kümmert euch um die Bedürfnisse eurer Figuren, richtet euer Zuhause ein, trefft NPCs, schließt Freundschaften und gründet eine Familie. Soweit, so Sims.

Allerdings hört die Featureliste an dieser Stelle noch nicht auf. Zusätzlich könnt ihr nämlich auch Feldarbeit wie in Stardew Valley oder Story of Seasons betreiben, angeln und aus gewonnenen Zutaten alle möglichen Gerichte kochen.

Untypisch für das Genre ist aber, wie weit diese Freiheit gehen soll. Ihr könnt euch nämlich auch mit Verbrechen durch das Pixelleben schlagen - und das ist wörtlich gemeint. In Kämpfen gegen missgünstige Nachbarn, in offiziellen Box-Turnieren und sogar gegen die Polizei könnt ihr euch ebenfalls behaupten. Außerdem könnt ihr auch Autos und Motorräder in der Open World nutzen, weswegen Teile des Spiels an klassische GTAs erinnern.

Pixelia ist gerade am 1. Mai bei Steam erschienen.