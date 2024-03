Neues Spiel schickt euch als Cyberpunk-Detektiv ins futuristische New York und sieht fantastisch aus

Nobody Wants to Die ist ein neues Detective-Spiel, das euch ins dystopische New York des Jahres 2329 versetzt und dank der Unreal Engine 5 erstklassig aussieht.

In der fernen Zukunft ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass das Bewusstsein in einen neuen Körper übertragen werden kann, wodurch man unsterblich wird. Aber natürlich nur, wenn man es sich auch leisten kann. Als Detective James Karra müsst ihr eine Serie an Morden an Mitgliedern der Elite aufklären.

Nobody Wants to Die soll noch 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.