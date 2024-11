Neues Survival-Action-Spiel im postapokalyptischen England hat endlich ein Release-Datum

Atomfall kommt aus dem Hause Rebellion, den Machern der Sniper Elite-Reihe und spielt knapp fünf Jahre nach einer fiktiven Nuklearkatastrophe in Nordengland. Als Überlebender müssen wir uns dort nun durchschlagen und bekommen es mit allerlei Gefahren wie marodierenden Outlaws zu tun.



Spielerisch ist Atomfall ein Mix aus Stealth, Action und Survival, aber auch die Erkundung der offen angelegten Gebiete, von denen es im Spiel mehrere geben soll, ist ein wichtiger Gameplay-Bestandteil. Genaueres erfahrt ihr in unserer Angespielt-Preview zu Atomfall.



Der neue Trailer verrät nun endlich das Release-Datum: Atomfall erscheint am 27. März 2025 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC.