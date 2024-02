Welcome to ParadiZe ist ein neues Action-RPG, in dem ihr wahlweise im Koop eine postapokalyptische Welt voller Zombies erkunden könnt.

Gespielt wird dabei aus der Draufsicht, also ähnlich wie in Diablo oder Hades. Ein spannendes Element ist dabei, dass ihr die Zombies nicht nur umnieten, sondern auch rekrutieren könnt. Dafür setzt ihr ihnen einfach einen "Hacking-Helmet" auf und könnt ihnen dann verschiedene Aufgaben zuweisen.

Welcome to ParadiZe erscheint am 29. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC.