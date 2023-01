Neues Video zeigt alle Highlights, die 2023 für PS4 und PS5 erscheinen

Mit einem neuen Trailer stellt PlayStation alle Spiele-Highlights vor, die 2023 für PS4 oder PS5 erscheinen sollen. Das Jahr ist vollgepackt mit großen Releases. Den Anfang machen im Januar Forspoken und das Dead Space Remake, später folgen dann Marvel's Spider-Man 2, der Horizon Forbidden West DLC Burning Shores und Final Fantasy 16.

Mit Mirage steht auch ein neuer Assassin's Creed-Ableger an, aber auch Indie-Fans kommen auf ihre Kosten. Season: A letter to the Future oder Pacific Drive versprechen spannende neue Erfahrungen. So oder so können wir uns wohl alle auf ein tolles Spiele-Jahr freuen!