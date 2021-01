New Pokémon Snap - Frischer Gameplay-Trailer enthüllt Releasetermin

14.01.2021 14:28 Uhr

Mit New Pokémon Snap bekommt die kultige Foto-Safari des N64-Klassikers ein Sequel auf der Nintendo Switch spendiert. Ein neuer Trailer zeigt jetzt nicht nur frische Gameplayszenen und viele neue Taschenmonster, die uns Modell stehen werden, sondern wir erfahren auch mehr zum Launch des Spiels. New Pokémon Snap wird nämlich schon am 30. April 2021 veröffentlicht.

New Pokémon Snap wird am 31. April 2021 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.