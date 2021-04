New Pokémon Snap - Launch-Trailer stimmt uns auf die Foto-Safari ein

30.04.2021 13:06 Uhr

Seit dem 30. April 2021 können wir uns in New Pokémon Snap wieder auf Foto-Safari begeben. Dabei fotografieren wir nicht nur über 200 verschiedene Pokémon aus 8. Generationen, sondern erforschen auch das Lumina-Phänomen der Lentil-Region. Und natürlich bringt das Abenteuer im Vergleich zum N64-Vorgänger noch einige neue Funktionen mit sich.

Mit dem Launch-Trailer geben uns Bandai Namco und Nintendo hier nochmal einen Überblick und zeigt die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Pokémon, die für unsere Bewertung der Fotos mit von Bedeutung sind.

Was euch genau bei dem Nintendo Switch-Titel erwartet und wie gut das Konzept aufgeht, erfahrt ihr in unserem GamePro-Test zu New Pokémon Snap.