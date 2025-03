Nintendo bringt nach 11 Jahren einen Switch-Nachfolger zu einem ihrer schwersten Spiele

Nintendo ist eher bekannt für Videospiele, die die ganze Familie genießen kann. Aber mit einem Spiel haben sie damals ausgelotet, wie schwer ein Spiel sein kann, das eigentlich ganz süß aussieht. Jetzt kehrt die Rhythm Paradise-Reihe zurück auf die Nintendo Switch.

Warum war das Spiel damals so schwer? Nintendo hatte zu DS-Zeiten eine Reihe an Spielen unter dem Label "Touch Generation" veröffentlicht, was Spiele für alle sein sollten. Darunter ist auch Rhythm Paradise erschienen, was im Grunde eine Rhythmus-Minispielsammlung ist. In kurzen zwei bis drei Minuten Spielchen müsst ihr so im richtigen Takt drücken, um einen Chor singen zu lassen, Erbsen in den Mund von jemanden zu schleudern oder ein Tischtennis-Match in der Luft zu absolvieren.

Das Problem auf dem DS war aber, dass das Spiel brutal in der Bewertung war. Nach teilweise nur zwei bis drei Fehlern hieß es bereits Game Over und ihr musstet es erneut probieren. Das sorgte dafür, dass das Spiel alles andere als für alle was war und eher nur Rhythmus-Profis angesprochen hat.

Bei Rhythm Paradise Groove wird das ganze Bewertungssystem voraussichtlich wie bei allen Ablegern für Wii und 3DS deutlich mehr Fehler vergeben. Das abgedrehte Rhythmus-Spiel soll 2026 für die Nintendo Switch erscheinen. Über eine Switch 2-Version hat Nintendo noch nichts gesagt.