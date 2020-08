Nintendo Direct Mini stellt neue Spiele im Partner Showcase für August 2020 vor

26.08.2020 17:17 Uhr

Nintendo hat völlig aus dem Nichts den Partner Showcase für August 2020 veröffentlicht.

In der neuen Nintendo Direct Mini-Ausgabe werden nur Spiele von Third Party-Entwicklern vorgestellt. Unter anderem wird World of Tanks: Blitz, Kingdom Hearts: Melody of Memory, eine neue Final Fantasy Legends-Collection und vieles mehr gezeigt.