Nintendo Switch Online: Diese 4 neuen Gratis-Spiele sind jetzt verfügbar

Nintendo hat wieder vier neue Gratis-Spiele für alle Abonnent*innen des Abo-Service Nintendo Switch Online vorgestellt, die jetzt schon verfügbar sind. Es handelt sich dabei um Klassiker vom SEGA Genesis: The Revenge of Shinobi, Ghouls ’n Ghosts, Landstalker und Crusader of Centy.

Crusader of Centy wurde öfter als SEGA-Zelda bezeichnet und dürfte alle RPG- und Adventure-Fans ansprechen. Ghouls ’n Ghosts ist ein 2D-Plattformer, in dem ihr als Ritter gegen allerlei fiese Kreaturen antretet. Bei Landstalker handelt es sich ebenfalls um ein RPG und in The Revenge of Shinobi kämpft ihr in 2D gegen Ninjas.