Nintendo zeigt endlich was zu Everybody 1-2-Switch und wir können es euch auch nicht erklären

Nintendo hat völlig überraschend vor einigen Tagen angekündigt, dass 1-2-Switch!, ein Launchtitel der Konsole, einen Nachfolger erhält. Das Partyspiel sollte damals auf witzige Art die Joy-Con und ihre Funktionen vorstellen. Das Spiel letztlich kam aber eher schlecht an und war dank dem fehlenden Inhalt schnell in Vergessenheit geraten.

Jetzt kehrt die Reihe aber zurück und mit Everybody 1-2-Switch! zurück und ist genauso verrückt wie eh und je. Die große Neuerung ist jedoch, dass nicht nur zwei Leute sich in Spielen duellieren, die abseits vom Fernseher mit den Joy-Con gespielt werden. Denn im Nachfolger können dank Smartphone-Anbindung bis zu 100 Leute gleichzeitig an der Party teilnehmen und bestimmte Minispiele gemeinsam erleben.

Wie der erste Trailer zeigt, gibt es dabei wieder ganz unterschiedliche Minispiele. Dafür hat Nintendo 16 Influencer nach Tokyo geschickt, um dort eine Everybody 1-2-Switch!-Party zu feiern. Nach und nach spielen diese mehrere der Spiele, wie per Smartphone schmeißen 15 Leute Wurfsterne auf die Person mit dem Joy-Con und diese muss möglichst viele abwehren. Die große Enthpllung ist dann aber, wenn auf einmal 100 Leute sich mit dem Spiel verbinden und so zum Beispiel eine Willkommens-Tanzparty feiern für Aliens. Ihr versteht es nicht? Schaut euch einfach den Trailer oben an.

Everybody 1-2-Switch! erscheint am 30. Juni für 30 Euro als Switch-Exclusive.