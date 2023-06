Party-Spaß für die ganze Familie: Bestellt euch jetzt Everybody 1-2-Switch! für die Nintendo Switch vor

Das neue Everybody 1-2-Switch! könnt ihr ab sofort für eure Nintendo Switch vorbestellen.

Der Party Kracher 1-2-Switch erhält nun endlich einen lang ersehnten Nachfolger. Das Beste: Das Warten hat bald ein Ende. Schon am 30. Juni 2023 kommt Everybody 1-2-Switch! für die Nintendo Switch raus.

Ihr könnt es euch schon jetzt für 29,99€ bei Amazon, MediaMarkt und Saturn vorbestellen:

Everybody 1-2-Switch! Was erwartet euch?

So oder so ähnlich könntet ihr und euer bester Kumpel beim Zocken von Everbody 1-2-Switch aussehen!

Bisher ist noch nicht viel über Everybody 1-2-Switch! bekannt. Von Seiten Nintendos gab es weder einen offiziellen Trailer zum Spiel noch eine detaillierte Beschreibung, was Spieler:innen genau erwarten wird.

Ein Blick auf den Vorgänger scheint daher sinnvoll: 1-2-Switch, der erste Teil der Reihe, war ein "Party-Spiel" mit 28 Minispielen. Die meisten Spiele involvierten zwei Spieler, die mithilfe der Joy-Cons ihr Können auf die Probe stellen mussten.

Der Nachfolger Everybody 1-2-Switch wird bestimmt in diese Fußstapfen treten wollen. Mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten euch daher Minispiele, die ihr gemeinsam mit euren Freunden meistern müsst. Das Besondere hierbei ist jedoch, dass Spieler:innen sich nicht nur mit Joy-Cons am Spielgeschehen beteiligen, sondern sich auch mit ihren Handys verbinden können.

