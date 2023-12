No Rest for the Wicked - Neues Action-RPG von den Ori-Machern angekündigt

Moon Studios, das Team hinter den Ori-Spielen, hat auf den Game Awards ein neues Action-Rollenspiel angekündigt. No Rest for the Wicket übernimmt dabei den Look der gefeierten Metroidvanias und transportiert ihn in eine isometrische Ansicht.

Das Spiel erscheint für PS5, Xbox Series und PC und bereits am 1. März 2024 soll es weitere Infos zum Spiel geben.