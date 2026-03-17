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NVIDIA DLSS 5 im Trailer: KI macht jetzt Spiele schöner?

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NVIDIA DLSS 5 im Trailer: KI macht jetzt Spiele schöner?

17.03.2026 | 08:04 Uhr

Nvidia hat auf einer GTC 2026-Keynote die neue DLSS 5-Technologie vorgestellt.
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