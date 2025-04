Was macht The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered anders als das 19 Jahre alte Original und wo gibt es Probleme? Wir fassen die ersten Erfahrungen mit der Neuauflage des Open-World-Rollenspiels von Bethesda und Virtuos zusammen und erklären, warum Oblivion so einen besonderen Platz im Herzen vieler Spieler hat - auch fast 20 Jahre später.

Denn der Shadow Drop entwickelt sich gerade zu einem großen Erfolg, mit über 190.000 gleichzeitig aktiven Spieler*innen schon am ersten Tag allein auf Steam, trotz Game Pass-Release und PS5-Veröffentlichung.