Oblivion: Das Remaster ist real und zeigt im Release-Trailer das Gameplay im neuen Look

Wirkliche Zweifel haben spätestens mit dem ersten Leak der Screenshots nicht mehr bestanden, aber trotzdem ist es schön zu sehen, dass die Katze jetzt endlich aus dem Sack ist! The Elder Scrolls 4: Oblivion wird mit einem Remaster neu aufgelegt. Doch Remaster ist fast schon ein wenig untertrieben, denn euch erwartet viel mehr als ein paar schärfere Texturen oder realistischeres Licht! Die Grafik wurde komplett überholt und in die Unreal Engine 5 verfrachtet. Das Ergebnis ist ein völlig anderer Look, mit dem Cyrodiil 19 Jahre nach dem Release des Originals wieder frisch erscheint. Obendrein gibt es Änderungen am Gameplay, den Animationen und Progressions-Systemen.

Aber wir müssen euch davon gar nicht so viel erzählen, denn ihr könnt das Spiel schon jetzt ausprobieren! Bethesda hat nach der offiziellen Ankündigung das Spiel direkt veröffentlicht. Es ist auf Steam, im Game Pass, Xbox Series X/S und PS5 verfügbar.