Oddballers - Der abgedrehte Mix aus Fall Guys und Völkerball ist jetzt erschienen

Oddballers ist ein neues Multiplayerspiel von Ubisoft, das am 26. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erschienen ist. In der Tradition von Spielen wie Fall Guys oder Gang Beasts steht dabei weniger der kompetitive Anspruch als abgedrehter Spaß im Zentrum.

In kreativen Arenen spielt ihr im PvP eine Art Völkerball. Ihr könnt verschiedene Objekte aufheben und auf andere Spieler*innen werfen. Es gibt lustige Kostüme und verschiedene Spielmodi, die für Abwechslung sorgen sollen.