Oddballers ist Völkerball für die Fall Guys-Generation

Genre: Party-Spiel Entwickler: Game Swing, Ubisoft Plattformen: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Release: 2022

Wenn es euch geht wie mir, läuft euch ein Schauer über den Rücken, wenn ihr das Wort Völkerball hört. Manche mögen ein lustiges Gruppenspiel mit dieser „Sportart“ verbinden, bei jemandem mit verminderter Reaktionszeit kommen aber nur Erinnerungen an Bälle im Gesicht und in der Magengrube hoch. Bald könnt ihr eure Beziehung zum Völkerball jedoch neu definieren, denn Game Swing und Ubisoft arbeiten an dem bunten Multiplayer-Spiel Oddballers, das den schrecklichen Sport mit absurden Elementen auflockert.

Oddballers könnte der nächste große Party-Hit werden

Was genau ist Oddballers? Fall Guys und Gang Beasts mit Bällen – so oder so ähnlich dürfte der Pitch für Oddballers ausgesehen haben. Zu Beginn wählt ihr einen Charakter aus, den ihr mit fortlaufendem Spielfortschritt mit hunderten Accessoires ausstaffieren könnt. Je besser ihr in einer Partie abschneidet, desto mehr Punkte heimst ihr ein, die ihr im Anschluss in die kosmetischen Items investieren dürft. Dann geht es mit bis zu vier (lokal) oder sechs (online) Oddballern in die Arena.

Das Gameplay beruht wie die meisten Partyspiele auf wenigen simplen Kommandos. Ihr könnt rennen, werfen, ausweichen und blocken. Grundsätzlich geht es darum, alle Gegenstände, über die ihr stolpert, aufzuheben und euren Gegner ins Gesicht zu feuern. Je länger ihn den Wurfknopf gedrückt haltet, desto weiter fliegt das Objekt. In manchen Runden gewinnt ihr, indem ihr andere oft genug trefft, doch die Wurfmechanik kommt in vielen kreativen Arten zum Einsatz.

Hier seht ihr den knackigen Trailer von der Direct:

Die Regeln ändern sich ständig: Oddballers ist keine Simulation und fordert euch quasi dazu auf, unfaire Taktiken auszunutzen. Hierfür stehen euch je nach Arena verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung. Bietet das eine Level noch explodierende TNT-Kisten, wartet in der nächsten Stage vielleicht ein elektrischer Zaun darauf, von euch als Grill für eure Gegner missbraucht zu werden. Der Trailer zeigt zudem ein Boot, von dem ihr über Bord gehen könnt, einen aggressiven Traktorfahrer und Methantank-Geschosse.

Mit den Arenen wechseln auch die Bedingungen für einen Sieg. Neben dem angesprochenen Free-for-All, bei dem im Battle-Royale-Stil der oder die Letzte mit einer vollen Energieanzeige gewinnt, gibt es noch massig andere Regeln. Zum Beispiel müsst ihr am längsten in ein Horn blasen (während die anderen versuchen, euch das Blasinstrument mit Bällen aus der Hand zu schlagen), möglichst viele Schafe mit einem Rasenmäher scheren oder die meisten Küken in einen Drechsler werfen. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Oddballers kommt noch in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Einen genauen Erscheinungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Glaubt ihr, Oddballers kann das nächste Fall Guys werden?