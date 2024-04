Hunter x Hunter kündigt offiziell ein Spiel zum Kult-Anime an und zeigt die ersten Gameplay-Szenen im neuen Trailer. In Hunter x Hunter Nen x Impact treten Teams aus jeweils 3 Figuren aus der beliebten Serie in einem 1 vs 1 gegeneinander an. Im Kampf kann der Spieler oder Spielerin die anderen Mitglieder des Teams frei einwechseln oder mit einer Assist-Attacke Kombos erweitern.

Im Trailer werden bereits 6 beliebte Charaktere vorgestellt und dessen Moveset gezeigt: Gon, Killua, Kurapika, Hisoka, Isaac und Leorio.

Das Spiel wird auf Nintendo Switch PS5 und Steam erhältlich sein. Ein Releasedatum ist noch nicht bekannt.