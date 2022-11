Once Upon a Jester macht uns zum Improvisations-Darsteller mit viel Humor

In Once Upon a Jester reisen wir durchs Land und geben improvisierte Theatervorstellungen für das mittelalterliche Volk. Wie wir das Publikum begeistern, ist dabei uns überlassen, ob wir nun Singen, Witze reißen oder Geschichten erzählen. Das Ganze ist unterlegt mit jeder Menge Humor und nimmt sich selbst nicht zu ernst.