Am 31. August starte auf Netflix die neue Realfilm-Serie zum beliebten Anime One Piece. In einem neuen Video kommen die Darsteller*innen zu Wort und geben euch ein paar Einblicke in die Entstehung der Show. Das Ziel der Macher*innen war dabei, den Anime in ein neues Medium zu übertragen.

Fans der Serie können sich also auf viele ikonische Momente und Einstellungen freuen. Welchen Umfang die neue Serie über Staffel 1 hinaus haben wird und wie viel der Vorlage verarbeitet wird, ist bisher noch nicht bekannt. Das gezeigte Material macht aber Hoffnung darauf, dass das schwierige Unterfangen tatsächlich von Erfolg gekrönt sein könnte. Bisher haben Realverfilmung von Anime-Vorlagen einen insgesamt eher schweren Stand.