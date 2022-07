One Piece Odyssey-Entwickler geben im Dev Diary neue Einblick ins JRPG

04.07.2022 17:30 Uhr

One Piece Odyssey soll noch 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Was uns und die Strohhutpiraten in dem JRPG-Spiel erwartet, zeigt ein neues Entwicklertagebuch. In dem Video erzählt uns unter anderem der Main Producer Katsuaki Tsuzuki, wie es um die neue Geschichte steht, wie das rundenbasiertes Kampfsystem funktioniert und noch einiges mehr.