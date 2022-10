One Piece Odyssey-Trailer gibt euch einen Überblick über das Gameplay

One Piece Odyssey erscheint am 13. Januar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Das JRPG schickt die beliebte Strohhut-Bande auf eine mysteriöse Insel, wo sie zwischenzeitlich ihre Kräfte verlieren. Neben rundentaktischen Kämpfen stehen viele weitere Beschäftigungen auf der Tagesordnung.

Im neuen Gameplay-Trailer werden ein paar davon erklärt. So könnt ihr die Welt erkunden, Nebenquests annehmen und erledigen und den Gesprächen der Gefärt*innen lauschen. Dabei könnt ihr jederzeit zwischen die Charakteren wechseln. Immer wieder wird es Hindernisse geben, die nur eine bestimmte Figur überwinden kann.