von Ann-Kathrin Kuhls,

10.04.2020 13:15 Uhr

Egal, auf welche Stadt uns die Entwickler in GTA loslassen - die Open World, Gameplayfreiheit und die vor schwarzem Humor oft nur so triefende Story schmeißt uns jedes Mal vom Hocker. Rockstar-Spiele haben eben ihren ganz eigenen Charme, den viele andere kopieren, aber nur selten erreichen. Falls ihr jedoch Los Santos, Liberty City oder San Andreas bereits besucht habt, steht euch der Sinn vielleicht nach Spielen, in denen ihr weiter GTA spielen könnt - ohne GTA zu spielen.

Damit ihr weiterhin in verrückten Open Worlds herummarodieren könnt, haben wir für euch eine Liste mit den Spielen zusammengestellt, die gute Alternativen zu GTA bieten. Nicht, weil sie genau wie GTA sind, da könntet ihr ja auch einfach weiter Teil 5 spielen. Sondern weil sie eines oder gleich mehrere Elemente aufweisen, die in uns GTA-Feeling aufkommen lassen. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei.