Open World-Konkurrenz für Die Sims: Das ist Life By You

Die Open World Lifesim Life By You sagt der Sims-Reihe den Kampf an. Denn der ehemalige Die Sims-Entwickler Rod Humble verspricht nicht nur bedeutend mehr Details für seine Version der Alltagssimulation, sondern unter anderem auch eine Open World, wo überall gebaut werden kann, direktes Wechseln und Spielen zwischen allen Figuren der Spielwelt, Dialogbäume mit echter (deutscher) Sprache und noch viel mehr. Sogar Communitymods und Inhalte der User werden von Anfang an nicht nur unterst&