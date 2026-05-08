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Outbound - Test-Video zum Cozy Camping-Trip

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Outbound - Test-Video zum Cozy Camping-Trip

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Maximilian Franke
08.05.2026 | 16:20 Uhr

Outbound schickt uns ab dem 11. Mai (PC, Xbox) und 14. Mai (PS5, Switch 1/2) auf einen größtenteils entspannten Camping-Trip mit unserem ausbaubaren Van und wahlweise noch drei weiteren Mitspielern im Koop.

Wir haben uns das Cozy Game mal in Ruhe angeschaut und viele Details entdeckt, die uns richtig gut gefallen. Allerdings sind wir in den vier kleinen Open-World-Regionen von Outbound auch über ein paar Probleme gestolpert, die wir hier im Test-Video ansprechen.
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Genre: Adventure

Release: 14.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

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