Outriders Worldslayer: Reveal-Trailer zeigt wie im ersten Add-On die Menschheit enden wird

21.04.2022 18:30 Uhr

Outriders war letztes Jahr für viele eine kurzweilige Überraschung. Der Loot-Shooter konnte durch den Koop-Ansatz vor allem Multiplayer-Freunde überzeugen. Jetzt steht endlich die erste große Erweiterung in den Startlöchern.

Mit Worldslayer bietet das Studio People Can Fly eine komplett neue Kampagne an. In dieser stellt ihr euch gegen Erashkagul, der Anführerin der Human Insertion Faction. Als neue Gebiete haben sie sich für ein eisiges Setting entschieden und lassen euch durch verschneite Orte reisen. Passend zum Add-On gibt es auch weitere Gegnervariationen und komplett neue Gegner, wie den Fischer.

Outriders: Worldslayer erscheint am 30. Juni und es wird definitiv etwas kosten. Der Preis ist noch unbekannt. Mehr zum Add-On erfahrt in unserer Preview.