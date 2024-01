Palworld - Der Pokémon-Shooter startet in wenigen Tagen in den Early Access

Palworld ist ein offensichtlich an Pokémon und Co. angelehnter Third-Person-Shooter mit offener Welt, der für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. In der bunten Spielwelt tummeln sich verschiedene Kreaturen, die Pals genannt werden. Diese könnt ihr fangen und bekämpfen.

Dabei bleibt es allerdings nicht, denn die Pals haben noch viele weitere Fähigkeiten, die ihr für euch nutzen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr nämlich auch Zuchtstationen oder ganze Industrie-Anlagen einrichten und die Pals dann in diesen für euch schuften lassen. Der Early Access des Spiels startet am 19. Januar.