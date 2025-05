Im neuen Steam Sale dreht sich alles um Spiele, in denen ihr Monster sammeln müsst. Manche Titel sind vor allem PC-Alternativen zu Pokémon, andere bieten hingegen ihren eigenen Twist - wie etwa der Sammel-Survival-Mix Palworld. Die Aktion trägt den passenden Titel Steam's Creature Collector Fest und startet am 12. Mai 2025 um 17 Uhr. Ende ist eine Woche später am 19. Mai.

Der Trailer zeigt bereits einige Spiele, die ihr für einen günstigen Preis abstauben könnt. Hier seht ihr, um welche Titel es sich handelt und wann sie gezeigt werden:

00:05 Dicefolk

00:07 Adore

00:08 Palworld

00:10 Ikonei Island: An Earthlock Adventure

00:11 Anode Heart

00:15 Planet Centauri

00:18 Paleo Pines

00:21 Temtem

00:25 Ooblets

00:28 Spirit City: Lofi Sessions

00:33 Dicefolk

00:34 Monster Sanctuary

00:35 Siralim Ultimate

00:35 Bugsnax