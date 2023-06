Park Beyond ist perfekt für Fans von Rollercoaster Tycoon: Jetzt erhältlich für PS4, PS5 und Xbox

Park Beyond ist eine neue Freizeitpark-Simluation von Limbic Entertainment, die am 16. Juni für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC erschienen ist. Ähnlich wie in Rollercoaster Tycoon oder Planet Coaster baut ihr dabei den Freizeitpark eurer Träume, legt Wege an, baut Fahrgeschäfte, Fast-Food-Stände und Souvenirshops und teilt das Personal ein.

Park Beyond gibt euch dabei aber mehr Möglichkeiten an die Hand. Die Gesetze der Physik scheinen nämlich genauso unwichtig zu sein wie Sicherheitsprotokolle und so könnt ihr auch Sprünge oder Kanonen in eure Achterbahnen einbauen. Es gibt einen Story-Modus, in dem ihr langsam herangeführt werdet und einen klassischen Endlos-Modus, in dem ihr einfach bauen könnt, was ihr wollt.

Die Parks lassen sich auch darüber hinaus mit vielen kleinen Details ausstatten und verschönern, wenn ihr das möchtet. So könnt ihr bei Bedarf Berge aufschütten oder Seen und Flüsse anlegen. Oder ihr legt Themen-Bereiche wie Western oder SciFi fest.