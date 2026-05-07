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Path of Exile 2: Riesiges Update 0.5 Return of the Ancients bringt neue Endgame-Storylines, Bosse, Uniques und Ascendancys

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Path of Exile 2: Riesiges Update 0.5 "Return of the Ancients" bringt neue Endgame-Storylines, Bosse, Uniques und Ascendancys

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Samara Summer
07.05.2026 | 23:30 Uhr

Der neue Trailer zur Erweiterung "Return of the Ancients" gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das 29. Mai erscheinende Update. Dabei handelt es sich um das größte Update, das Path of Exile 2 je bekommen hat. Vor dem 1.0 Release, der ebenfalls noch in diesem Jahr stattfinden soll, wird hier das Endgame noch mal komplett umgekrempelt mit zahlreichen neuen Storylines, neuen Bossen, Uniques und mehr. 
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Genre: Rollenspiel

Release: 22.02.2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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