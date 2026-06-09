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Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

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Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2

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Tobias Veltin
09.06.2026 | 17:14 Uhr

Im Rahmen der Nintendo Direct im Juni 2026 wurde ein Switch 2-Remake des N64-Klassikers Ocarina of Time angekündigt. Es soll noch im Jahr 2026 erscheinen. 
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Release: 02.07.2015 (Wii U), 16.02.2003 (GC), 21.11.1998 (N64)

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