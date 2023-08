Path of Exile 2 sieht fantastisch aus und dürfte Diablo 4 ordentlich Konkurrenz machen

Das Action-Rollenspiel Path of Exile 2 wird unter Fans als einer der potenziell größten Konkurrenten für Diablo 4 gehandelt. Der Titel startet aber erst 2024 in die Beta. Dafür wurde jetzt ein umfangreiches Gameplay-Video aus dem Spiel veröffentlicht, in dem die schicke Grafik zur Geltung kommt.

Zu sehen ist ein Druide, der sich bei Bedarf in einen Bären verwandelt und Genre-typisch jede Menge Gegner in die ewigen Jagdgründe schickt. Am Ende wird auch ein längerer Bosskampf gegen eine riesige Bestie gezeigt. Die Umgebungen und Effekte sehen dabei ziemlich gut aus.

Auch bei den Klassen-Mechaniken, einer der großen Stärken des Vorgängers, hoffen die Fans auf kreative Skills und Fähigkeiten. Das Gameplay zeigt hier ein paar coole Kombos und Synergien, eine endgültige Aussage lässt sich zu so einem frühen Zeitpunkt aber nicht treffen.