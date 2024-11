Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map

Path of Exile 2 geht für alle, die ein kostenpflichtiges Unterstützerpaket (ab rund 30 Euro) erwerben, am 6. Dezember in den Early Access. Neben einem düsteren Opening Cinematic hat Entwickler Grinding Gear Games einen weiteren Trailer veröffentlicht, der schon mal auf den Releae einstimmen soll. Darin sehen wir Gameplay von den sechs unterschiedlichen Klassen, aber auch schon die Endgame-Map namens Atlas.