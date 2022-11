Pentiment im Testvideo: Eines der besten Spiele des Jahres ist ein echtes Kunstwerk

Pentiment kommt von denselben Leuten, die davor für hochgelobte Rollenspiel wie Fallout: New Vegas oder The Outer Worlds verantwortlich waren. Doch dass Obsidian nicht nur Rollenspiele kann, haben sie bereits mit Grounded gezeigt. Pentiment jedoch ist nochmal etwas ganz anderes. In diesem Adventure steuert ihr den Maler Andreas und helft ihm dabei, einen Mordfall in einer Abtei aufzuklären. Wie das genau funktioniert und wer für das Projekt genau verantwortlich ist, erfahrt ihr im Test.