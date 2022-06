10.06.2022 15:22 Uhr

Beim Day of the Devs-Event, das auf das Summer Game Fest folgte, wurde ein Gameplay-Trailer zum hübschen Adventure Planet of Lana gezeigt. Kommentiert wird dieser von Creative Director Adam Stjärnljus.

Wir sehen, wie das Mädchen Lana mit der mystischen kleinen Kreatur Mui zusammenarbeiten muss, um im Puzzle-Plattformer voranzukommen. Das Spiel soll 2022 für Xbox-Konsolen und den PC erscheinen.