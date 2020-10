PlayStation 5 - Sony zeigt in einer State of Play endlich wie die Benutzeroberfläche aussieht

15.10.2020 18:09 Uhr

Sony hat endlich die nächste PS5-Bombe platzen lassen: Die UI der Konsole ist jetzt bekannt.

In dem Video zeigt Sid Shuman von Sony, wie die User-Erfahrung bei der PlayStation 5 sein wird. Dafür geht er durch die unterschiedlichen Funktionen und zeigt dabei auch die Benutzeroberfläche. So ist zum Beispiel zu sehen, wie der PlaySTation Store funktioniert, wie Partys neue Funktionen bekommen und so viel mehr.

Die PlayStation 5 erscheint am 19. November in Europa. Einige Regionen dürfen bereits am 12. November loslegen, darunter USA und Japan.