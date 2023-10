PlayStation Access - Die Entwickler*innen erzählen die Geschichte hinter dem neuen Controller

Mit dem PlayStation Access Controller bringt Sony im Dezember einen modularen Controller speziell für Spieler*innen mit Behinderung auf den Markt. Wir konnten den schon ausprobieren und vermitteln euch in der Preview einen ersten Eindruck. Im Video kommen verschiedene Entwickler*innen zu Wort und erzählen, wie das Design des Gamepads entstanden ist.

Die große Stärke des Access Controller sind die vielen Individualisierungsoptionen. So können viele verschiedene Einschränkungen berücksichtigt werden, was es einer großen Anzahl an Spieler*innen ermöglicht, Titel trotzdem zu genießen. Für das Design wurde auch mit Organisationen zusammengearbeitet, die sich mit Barrierefreiheit auskennen.