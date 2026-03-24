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Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

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Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst

Dennis Müller
24.03.2026 | 15:27 Uhr

Pokémon Champions erscheint am 08. April 2026 für beide Nintendo Switch-Konsolen und auch für mobile Plattformen. Im neuen Trailer könnt ihr euch einen Überblick über das Multiplayer-Spiel verschaffen, das stark an Pokémon Stadium für das N64 erinnert.
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