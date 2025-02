Pokémon Champions offiziell angekündigt: Neues Multiplayer-Spiel tritt in die Fußstapfen von N64-Klassiker Stadium

Ein komplett neues Pokémon-Spiel wurde angekündigt.

Bei der Pokémon Presents wurde ein neues Pokémon-Spiel angekündigt. Das hört auf den Namen Pokémon Champions und legt seinen Fokus ganz auf Multiplayer-Arena-Kämpfe für die Nintendo Switch-Familie und Mobile. Neben einem ersten Trailer gibt es auch ein paar erste Informationen zum kommenden Ableger.

Gameplay zeigt das erste Video zwar noch nicht, aber ihr könnt euch bereits einen Eindruck von der actionlastigen Arena-Atmosphäre machen:

1:56 Pokémon Champions zeigt sich im ersten Trailer als ein neues Pokémon Stadium

Was ist Pokémon Champions?

Falls ihr den N64-Klassiker Stadium gespielt habt, könnte Pokémon Champions womöglich spannend für euch sein. In großen Show-Arenen tretet ihr gegen andere Poké-Fans online an und könnt dabei dank Pokémon Home auf eine ganze Reihe an Kämpfern zurückgreifen.

Neben den enthaltenen Wesen aus Champions selbst, könnt ihr über Home auch eure Teams aus Pokémon GO importieren und mit Pokémon Karmesin & Purpur tauschen.

Entwickelt wird der Multiplayer-Titel von The Pokémon Works. Game Freak, also das Studio hinter den Hauptteilen der Reihe, ist allerdings auch mit im Projekt involviert.

Wann erscheint Pokémon Champions?

Einen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht. Das Spiel befindet sich derzeit noch in Entwicklung. Es könnte also noch eine ganze Weile dauern, bis ihr durch die virtuellen Arenen ziehen könnt. Mehr Infos sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Kann ich Pokémon Champions auf der Switch 2 spielen? Ja! Angekündigt ist es für iOS, Android und die "Nintendo Switch-Familie". Da die Abwärtskompatibilität für die Switch 2 bereits offiziell bestätigt ist, könnt ihr Champions auf jeden Fall auch auf der neuen Konsole spielen. Ob es zusätzlich noch eine eigene, native Next Gen-Version geben wird, bleibt abzuwarten.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf ein Multiplayer-Pokémon oder hättet ihr euch eine andere Neuankündigung gewünscht?