Pokémon: Erster englischer Trailer zu Ashs Abschied veröffentlicht

In Pokémon Ultimative Reisen kommt es nach über 25 Jahren zum großen Abschied von Ash – in Pokémon Horizonte wird der Zeichentrick mit den beiden neuen Figuren Liko und Roy fortgeführt. Im Trailer gibt es einen ersten Vorgeschmack der letzten Folgen erstmals auf Englisch, wo Part 4 am 08. September auf Netflix fortgeführt wird.

Alles Wichtige zu Pokémon Horizonte fassen wir für euch im verlinkten Artikel zusammen. Darunter mehr Infos zur Story, zum Release und natürlich auch zu den beiden neuen Hauptfiguren.