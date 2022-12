Pokémon-Anime: Das sind die neuen Protagonisten Liko und Roy

Ash Ketchum hat uns im Pokémon-Anime viele Jahre lang begleitet, doch bald heißt es Abschied nehmen. Nicht etwa weil die Serie endet, sondern weil Ash sich seinen größten Traum endlich erfüllt hat. Entsprechend bekommen wir noch einige Folgen mit dem ewig Elfjährigen und starten dann 2023 in eine neue Serie – und das mit neuen Hauptcharakteren. Viel ist aktuell noch nicht über das neue Duo bekannt, aber wir fassen euch hier die Infos zusammen.

Neue Prämisse

Lange Zeit haben wir die Reise von Ash verfolgt, aber mit der neuen Serie geht es auch zu den Anfängen zurück. Diesmal bekommen wir gleich zwei Protagonist*innen: Liko und Roy, wie sie in der japanischen Fassung heißen. Die beiden brechen zu Abenteuern in der Pokémon-Welt auf, scheinen ihre Reise also gerade erst anzufangen.

Auch einige der Pokémon, die in der neuen Serie auftauchen, kennen wir bereits. So sind die Karmesin/Purpur-Starter Felori, Krokel und Kwaks dabei. In dem kurzen japanischen Teaser konnten wir außerdem bereits ein Shiny Rayquaza sehen. Das legendäre Pokémon stammt ursprünglich aus Pokémon Rubin und Saphir. Dass die dritte Generation in der neuen Serie eine größere Rolle spielen könnte, deuten auch die beiden Protagonist*innen an. So trägt Liko eine Smaragd-Halskette und die beiden sind jeweils in blau und rot gekleidet. Wie sehr hier aber tatsächlich alt und neu vermischt werden wird, bleibt abzuwarten.

Hier könnt ihr euch den kurzen Teaser ab 1:03 anschauen:

Das ist Liko

Liko ist einer der beiden neuen Hauptcharaktere und hauptsächlich in blau gekleidet. Ausgenommen sind hier ihr smaragdgrüner Anhänger und ihre Haarspange. Falls euch die Form bekannt vorkommt: Es ist das Motiv, das auf dem ursprünglichen Cap von Ash prangte und steht für die Pokémon-Liga. Gut möglich also, dass Likos Ziel ist, ebenfalls Meisterin zu werden. Wie wir außerdem im Teaser sehen, startet sie das Abenteuer allem Anschein nach als Schülerin und hat eine Bindung zum Partner-Pokémon Felori.

Das ist Roy

Roys Ähnlichkeit zu Ash ist leichter zu erkennen als bei Liko. Zwar ist der neue Charakter komplett in rot gekleidet, aber hat einen sehr ähnlichen Stil - von seinem Cap über die Kombi aus Shirt und Weste bis hin zur kurzen Hose. Ob die Ähnlichkeit innerhalb der Story gewollt oder zufällig ist, müssen wir allerdings noch abwarten.

Wie geht es mit dem Pokémon-Anime weiter? Bevor die neue Serie 2023 startet, werden Ash und Pikachu aber erst einmal gebührend verabschiedet. Ab dem 13. Januar 2023 läuft in Japan das letzte Kapitel der beiden in insgesamt elf Folgen. Wann die Nachfolgeserie bei uns zulande genau startet, ist noch nicht bekannt.