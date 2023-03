Pokémon Horizonte: Trailer mit neuen Szenen verrät Namen der neuen Anime-Serie

Die Anime-Reise von Ash ist vorbei. Was folgt ist eine neue Pokémon-Serie mit Liko und Rory als Hauptfiguren, die noch 2023 starten soll. In einem neuem Trailer bekommen wir neue Ausschnitte aus dem Anime zu sehen, in denen es unter anderem um einen mysteriösen Anhänger geht. Zusätzlich wurde der Namen 'Pokémon Horizonte' bekanntgegeben.

Mehr zur neuen Pokémon-Serie erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel.