von Ann-Kathrin Kuhls,

01.01.2020 10:00 Uhr

Mittlerweile gibt es Videospiele schon so lange, dass sich allerhand Seltsamkeiten angesammelt haben. Wusstest ihr zum Beispiel, dass mittlerweile sogar Proteinie nach Videospielfiguren benannt wurden? Oder dass Pokémon beinahe ein sehr bekanntes Horrorspiel bedeutend weniger gruselig gemacht hätte? Wenn nicht, dann haben wir in diesem Video insgesamt 15 Videospielfakten für euch, die ihr so wahrscheinlich noch nicht gehört habt.

Mehr obskure Fakten und Theorien:

