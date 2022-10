Pokémon Karmesin & Purpur - Trailer zeigt süßes neues Hunde-Pokémon

Mit Pokémon Karmesin & Purpur startet die Sammelmonster-Reihe schon bald in die 9. Generation. Das Spiel erscheint am 18. November exklusiv für die Nintendo Switch. Im neuen Abenteuer verschlägt es uns in die Paldea-Region, die thematisch an Spanien und Portugal angelehnt ist und erstmals frei erkundet werden kann.

In der offenen Welt warten natürlich auch wieder jede Menge neue Pokémon darauf, entdeckt und gefangen zu werden. Der Trailer stellt jetzt ein weiteres Taschenmonster vor. Es handelt sich dabei um eine Art Hund vom Typ Geist mit einer kleinen Kerze auf dem Kopf.