Pokémon Karmesin/Purpur Der Schatz von Zone Null - Teil 1: Die Türkisgrüne Maske im Trailer

Pokémon Karmesin und Purpur werden noch in diesem Jahr mit dem DLC 'Der Schatz von Zone Null' fortgesetzt. Die Erweiterung erscheint in zwei Teilen. 'Die Türkisgrüne Maske' erscheint am 13. September 2023, 'Die Indigoblaue Scheibe' folgt dann voraussichtlich im Winter 2023.

Neben neuen Gebieten kommen natürlich auch neue und alte bekannte Pokémon ins Spiel.