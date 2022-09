Pokémon Karmesin/Purpur - Neuer Trailer stellt die drei Hauptpfade der Story vor

Pokémon Karmesin & Purpur sind die neunte Generation von Pokémon und erscheinen am 18. November exklusiv für die Nintendo Switch. Die neue Region Paldea ist an Spanien angelehnt und kann frei erkundet werden. Wie euer Abenteuer verläuft, könnt ihr also selbst entscheiden.

Die Geschichte ist auf drei Säulen aufgebaut, die ihr nach eurem Geschmack angehen könnt. In den Gyms geht es natürlich darum, der Champion zu werden. Mit Team Star sorgt eine Gruppe Unruhestifter für Ärger an der Schule und ihr sollt ihnen Einhalt gebieten. Außerdem helft ihr bei der Erforschung einer Heil-Pflanze, in dem ihr besonders starke Titan-Pokémon besiegt.